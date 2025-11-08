Глава омского минсельхоза сделал неожиданное заявление по урожаю

Неожиданно позитивная информация прозвучала на прошедшем сегодня оперативном совещании. Как рассказал губернатору глава регионального минсельхоза Николай Дрофа, несмотря на погодные испытания, сельхозпроизводители показали рост урожайности зерновых, масличных культур и овощей.
По данным на 8 ноября аграрии намолотили свыше 3,9 млн тонн зерна. При этом средняя урожайность составила 22,6 центнера с гектара, что значительно выше прошлогоднего результата, 18,7 ц/га. По данным министра, даже в условиях сложной погоды и раннего снегопада омские хозяйства собрали максимально возможный объем урожая.
Полностью завершили обмолот зерновых 11 районов, еще четыре находятся на финишной прямой. Лидерами по урожайности зерновых культур стали Марьяновский, Омский, Большереченский и Горьковский районы.
Выросли показатели и по масличным культурам: собрано более 560 тысяч тонн при урожайности 14,3 центнера с гектара. В 2024 году эта цифра составила 12 ц/га. Значительную прибавку в урожайности продемонстрировали хозяйства Омского (19,8 ц/га), Марьяновского (18,9 ц/га), Любинского, Кормиловского и Исилькульского районов (17,1 ц/га).
Собрано почти 480 тысяч тонн картофеля при урожайности 292,2 центнера с гектара. В прошлом году собрали 284,6 ц/га. Всего получилось 102 тысячи тонн овощей с урожайностью 331,8 центнера с гектара. Что также выше уровня прошлого года, 317,1 ц/га.
Все хозяйства, пострадавшие от раннего снега, получат компенсации. Сейчас ведется работа для получения страховых выплат.