·Происшествия

Омские подростки устроили ДТП на окраине города

В другой аварии пострадал дошкольник.

Сотрудники омской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства двух ДТП с участием несовершеннолетних.

Вчера, 7 ноября, в 18:40 часов, в районе ЗСЖБ-5 19-летний водитель «хундая» столкнулся с «Ладой», за рулем которой сидел 17-летний школьник.

В результате аварии школьник и его 20-летняя девушка обратились за медицинской помощью. Они получают амбулаторное лечение.

Также в это время из медицинского учреждения в Черлакском районе сообщили о поступлении в приемное отделение 6-летнего мальчика с травмами в результате ДТП. Предварительно установлено, что в райцентре 43-летний водитель автомобиля «Хонда» наехала на ребенка, перебегавшего проезжую часть.

По всем фактам проводится проверка.

