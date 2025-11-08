Омск-Информ
·Общество

Городу и районам области придется экстренно убирать дороги после мощного снегодождя

Такое поручение дал губернатор Виталий Хоценко.

Сергей Мельников
В субботу, 8 ноября, на оперативном совещании губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил министерству транспорта, мэрии и главам муниципалитетов организовать уборку дорог после снегодождя.

Глава региона для лучшего эффекта обещал обновить автопарк в текущем году.

– В связи с погодными условиями необходимо своевременно и качественно обеспечивать уборку дорог в регионе. В этом году мы приобрели новую технику и для Омска, и для районных ДРСУ. И далее автопарк обновлять продолжим. Важно использовать все ресурсы эффективно, – подчеркнул Хоценко.

Отметим, что непогода держится в городе и в области со вчерашнего дня.