В омских деревнях интернет рискует стать лучше, чем в городе

Объявлено голосование за установку базовых станций сотовой связи в населенных пунктах.

Омские власти объявили о голосовании на размещение базовых станций сотовой связи.

Сегодня и завтра можно выбрать населенный пункт, где появится такая вышка. В список попали более десятка деревень. Всего отдано 5586 голосов. Лидируют сельское поселение Украинское и деревня Новодонка в Исилькульском районе с 529 голосами. И сельское поселение Замелетеновское и деревня Бабайловка в Любинском районе с 454 голосами.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». До 9 ноября включительно каждый житель региона может отдать свой голос за любой доступный населенный пункт.

Отметим, что город бесперебойной связью похвастаться не может: в целом ряде микрорайонов отсутствует мобильный интернет. Отсутствие связи объясняют соображениями безопасности.