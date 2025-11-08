Губернатор и депутаты пафосно отправили в отставку главу района в Омской области

Василий Киселев проработал в должности 29 лет. И выступил с трогательным прощальным словом.

телеграм-канал Виталия Хоценко

Вчера, 7 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Бойко лично приехали в Крутинский район. Там местные депутаты приняли досрочное прекращение полномочий главы Василия Киселева. Событие прошло с пафосом: чиновник отработал в этой должности 29 лет, кроме того, он является почетным гражданином области. И официально отправился на пенсию.

– На своем посту я провел без малого 30 лет: главой района я стал в сложный для всей страны период, в 1996 году. Все эти годы я и моя команда честно трудились на благо нашей малой родины, старались сделать все возможное для процветания района и благополучия крутинцев, – цитирует «Ваша сельская трибуна» прощальное слово Киселева. – Много работали над техническим перевооружением агропромышленного комплекса. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по итогам 2024 года составляет 100 %.

По его словам, в районе удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда, активно ведется жилищное строительство. Киселев выразил благодарность властям и землякам, а также пожелал новому главе успехов.

Высказался и губернатор.

– Благодарю Василия Николаевича за труд! Желаю здоровья и благополучия. Мы всегда рядом! – отметил Хоценко в своем телеграм-канале.

Депутаты совета открытым голосованием избрали первого главу муниципального округа Крутинский район Александра Иванова.

Александр Иванов родился и вырос в Крутинском районе, окончил ОмГАУ и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Кандидат ветеринарных наук. Прошел путь от ветеринарного врача до главы Новокарасукского поселения.