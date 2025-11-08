Омск-Информ
·Происшествия

В Омске двое детей спаслись из полыхающей пятиэтажки

Еще 10 жителей также эвакуировались самостоятельно.

В ночь на 7 ноября в пятиэтажке на улице Маргелова, что в поселке Светлом, начался пожар. О возгорании стало известно в 1:19.

На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна квартиры на первом этаже, подъезд был задымлен. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировалось 12 человек, из них двое детей.

Пожар на 2 кв. м ликвидировали 11 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники. Пламя оперативно потушили.

Сейчас уточняются причины возгорания.

МЧС по Омской области

