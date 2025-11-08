«Жалею, что согласился на это»: в Омске снова отменили концерт Олега Майами

Выступлений не планируется и в других городах.

vk.com

Известный исполнитель Олег Майами отменил свой завтрашний концерт в Омске, в ночном клубе «Ангар». Об этом сообщает «НГС55» со ссылкой на свои источники.

Причины отмены, как и новое время выступления, не называются. Билеты еще продаются.

Впрочем, артист в соцсетях упомянул, что шаг с туром оказался опрометчивым.

– Мне не удалось собрать регионы. Этот ранний рывок с туром оказался опрометчивым. Я подвел своих слушателей, которые купили билеты, и их было немало, чтобы привезти наш коллектив и показать достойное шоу, но этого было недостаточно. Весь этот год тянется, как будто бы вечность. Это сильно выбило меня из колеи. Я жалею, что согласился на это. Нужно было слушать свое сердце, а не верить в чудо, – заявил Майами.

Концерты отменены и в других городах.

Изначально выступление Майами планировалось на весну. Однако тогда его тоже перенесли, не сообщая подробностей.

Артист известен своими яркими творческими коллаборациями со звездами шоу-бизнеса. Так, Олег Майами записал совместные композиции «Не вспоминай» и «Громче города» с NILETTO и Лешей Свиком.

Летом исполнитель выпустил совместный сингл «Стирай» вместе с Филиппом Киркоровым, презентовав кинематографичный клип на этот трек. Одной громкой совместной работой стал романтичный трек «Такси», записанный в тандеме с Ольгой Бузовой.