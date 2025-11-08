Омск-Информ
Вмерзли в озеро: в Омской области погибают лебеди

Восемь птиц не успели улететь на юг из-за позднего выводка.

Настоящая трагедия развернулась на озере Ремесленниково в Тюкалинском районе Омской области.

Местные жители рассказали, что из-за позднего выводка два взрослых и шесть молодых птиц не смогли улететь на зимовку и остаются на водоеме. Одна из птиц вмерзла в озеро, остальные не двигаются. У волонтеров не получается найти помощь.

– Волонтеры уже не один день просят помощи во всех известных инстанциях. Администрация Тюкалинского района в курсе, мер никаких не предпринимает. В областном охотобществе ответили: «Ищите среди местных охотников-добровольцев и помогайте птицам своими силами», – уточнила свидетельница в телеграм-канале «Короче, Омск».

Местные водоемы уже замерзли, и пернатым негде добывать пищу. Администрацию района просят помочь с эвакуацией птиц.

