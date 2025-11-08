В Омской области сельчанка пойдет под суд за избиение сына руками и ремнем

По версии следствия, дошкольника наказывали за малейшие провинности.

СУ СК России по Омской области

В Омской области перед судом предстанет сельчанка, обвиняемая в истязании 6-летнего сына. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы села Елизаветинка Черлакского района. Ее обвиняют в истязании ребенка с особой жестокостью (п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По данным силовиков, летом 2025 года обвиняемая неоднократно за малейшие провинности наказывала 6-летнего сына: наносила удары руками и ремнем, а также длительное время заставляла стоять в углу. Указано, что этим ребенку были причинены телесные повреждения, физические и нравственные страдания.

По инициативе следствия малолетние дети изъяты из семьи. Следственными органами было внесено представление в полицию об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело поступило в суд для рассмотрения. Женщине грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.