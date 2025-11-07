Любопытные лоси внезапно поймали инспектора в Омской области

Молодые животные проявили любопытство в брачный период.

Сотрудники управления по охране животного мира Омской области поделились новым видео дикой природы. На кадрах, снятых инспектором Крутинского района в конце октября, видно, как два молодых лося спокойно подошли к человеку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такое поведение животных в этой ситуации абсолютно нормально.

Специалисты объясняют его несколькими причинами. Во-первых, в сентябре-октябре у взрослых лосей проходит брачный период, или гон. В это время самцы становятся агрессивными и отгоняют молодняк со своих территорий. Подросшие лосята вынуждены искать новые безопасные места, что делает их менее осторожными.

Также эксперты подчеркнули, что эти животные уже подростки. Они уже не следуют за матерью, но ещё не имеют опыта взрослых лосей, поэтому мир для них полон загадок и встреча с человеком может вызывать не страх, а любопытство.

Кроме того, молодые лоси активно ищут новые кормовые участки и могут появляться там, где растет ива и разнотравье – их любимая пища.

Наконец, такие лоси редко сталкиваются с людьми и потому не воспринимают их как угрозу. Это также показывает, насколько спокойно и безопасно их природное окружение. Наблюдения за такими животными помогают лучше понять их поведение и оценить состояние экосистемы в регионе.