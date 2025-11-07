Под Омском строят немецкое подворье с кирхой

В Азовском районе продолжается строительство этнографического комплекса «Немецкое подворье».

скрин

Жизненный уклад немцев, проживающих в Сибири, будет представлен в музее под открытым небом в Азовском немецком национальном районе Омской области. Сейчас на его территории возводят этнографический культурно-образовательный комплекс «Немецкое подворье», состоящий из немецкой усадьбы, учебно-образовательного центра, лютеранской кирхи, музея истории сибирских немцев.

– Реализация проекта позволит увеличить турпоток и даст импульс развитию района, – отмечает глава Азовского района Дмитрий Дизер.

Подворье строят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Начало было положено в прошлом году, полностью завершить работы планируют в 2007 году. Концепция «Немецкого подворья», как отмечают в Азово, создана на стыке взаимодействия интересов этнических немцев, государства и бизнеса.

Сейчас на территории подворья строят кирху, проектную документацию для нее разрабатывало омское ООО «Архитектурная мастерская «АМА». Застройщиком выступает ООО «Варм». Заключение одобрено экспертами, как следует из единого государственного реестра заключений от профессиональных специалистов в Главгосэкспертизе России.

скрин

Азовский район – самый молодой в Омской области, создан в 1992 году. Муниципалитет объединил 14 населенных пунктов, где проживали российские немцы, оказавшиеся в Сибири волею судьбы с XIX века. В сохранности остались язык, культура, кухня и религия немцев.

Популярностью у туристов пользуется гастрономический тур в Азово Willkommen in Asowo. Он начинается в селе Александровка, где находится музей имени самобытного художника и краеведа Александра Вормсбехера. Особо отмечают в этой локации выпечку и хлебобулочные изделия из местной пекарни. Непосредственно в райцентре Азово происходит знакомство с историей сибирских немцев, с предметами культуры и быта. Происходит краткий исторический экскурс в историю образования национального района. После пекут на свежем воздухе настоящие немецкие вафли на старинной вафельнице и дегустируют напитки местной пивоварни – одна из самобытных достопримечательностей Азовского района.