Мэрия Омска заплатила за 300 подарков, как за один

Из-за ошибки с ценой суд обязал Центральный округ доплатить компании 127 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации города Омска

В Арбитражный суд Омской области поступил иск от компании «МирФирм» к администрации Центрального округа на сумму 124 тысячи рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Как следует из материалов дела, компания заключила с администрацией договор на поставку 312 новогодних подарков. При оплате была допущена ошибка: сотрудник указал цену за единицу товара вместо общей суммы 125 тысяч рублей. Организация направила администрации письмо с просьбой расторгнуть договор, однако в округе отказались удовлетворить ее просьбу.

Компания утверждает, что администрация знала об ошибке с ценой и понимала, что она сильно занижена по сравнению с рыночной. «МирФирм» несколько раз обращалась к администрации с просьбой разорвать контракт по взаимному согласию.

Суд поддержал компанию и обязал администрацию Центрального округа выплатить оставшиеся 127 тысяч рублей за поставленные подарки.