·Образование

Зарплаты омских учителей признаны самыми низкими в Сибири

Средняя номинальная начисленная зарплата в сфере образования составляет менее 50 тысяч рублей.

Омская область оказалась на последнем месте в Сибирском федеральном округе по уровню зарплат работников образования. По данным Новосибирскстата, в январе – августе 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в этой сфере составляла 63 тыс. 157 рублей по округу. В Омской области она была всего 49 082 рубля.

Чуть больше омских учителей зарабатывают педагоги в Алтайском крае (50 530 рублей), далее идут республики Тыва (55 562), Хакасия (56 836) и Алтай (57 020). В Кемеровской области средняя зарплата работников образования составляет 59 397 рублей, в Новосибирской – 68 236, в Иркутской – 68 610. Лидируют в рейтинге учительских зарплат Томская область (70 645 рублей) и Красноярский край (73 672 рубля).

