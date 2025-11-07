Все дороги занесет: омичей ожидают снежные и туманные выходные

Осадки ожидаются все два дня.

Omskinform.ru

Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды на ближайшие выходные в Омской области. И в субботу, и в воскресенье ожидается плюсовая температура и осадки.

В субботу, 8 ноября, будет –1...+4 градуса. Пройдут мокрый снег с дождем. Синоптики также прогнозируют отложения мокрого снега, снежные заносы и гололедицу на дорогах. Скорость ветра может достигать 15 м/с.

В воскресенье, 9 ноября, температура воздуха составит –2...+3 градуса. Однако местами может быть холоднее – до –8. Снег с дождем, заносы и гололедица сохранятся. Кроме того, ожидаются изморозевые отложения и туманы.

В Омске будет до +3 градусов. Также будут снегопады, дожди, гололед и туман. Ветер ожидается слабее, чем в районах.