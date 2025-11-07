Публичные слушания по бюджету города собрали рекордное число омичей

В Омском горсовете обсудили проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов при участии большого количества молодежи.

Сегодня, 7 ноября 2025 года, прошли публичные слушания по проекту Решения Омского городского совета «О бюджете города Омска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», собрав более 150 участников.

В обсуждении проекта основного финансового документа на 2026-й и последующие два года приняли участие депутаты, чиновники мэрии Омска, представители налоговой службы, контрольно-счетной палаты, профсоюзов, активисты КТОС, студенты вузов и неравнодушные граждане. Онлайн-трансляция была доступна всем желающим.

Спикер ОГС Владимир Корбут поблагодарил всех пришедших за активную жизненную позицию и неравнодушие к судьбе родного города.

По его словам, обсуждаемые параметры бюджета – это только начальные цифры. Они будут меняться в том числе за счет федеральных средств, которые поступят в городскую казну в связи с тем, что Омск в 2026 году объявлен культурной столицей.

– Уверен, что все присутствующие проявят максимум внимания и ответственности, а каждая рекомендация, предложенная вами, будет рассмотрена и учтена рабочей группой, – подчеркнул Корбут.

С основным докладом выступила директор городского департамента финансов Ольга Илютикова.

Доходы и расходы бюджета Омска на 2026 год равны – по 40 млрд 389 млн руб. Параметры бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов предлагается утвердить в следующих объемах: доходы и расходы Омска на 2027 год – по 38 млрд 279 млн руб. Доходы и расходы города на 2028 год – по 36 млрд 979 млн руб. Таким образом, дефицит бюджета на ближайшие три года равен нулю.

Илютикова пояснила, что решение о формировании бездефицитного бюджета принято в первую очередь, в связи с высокими показателями ключевой ставки ЦБ.

– Значительная часть ресурсов была отведена на обслуживание муниципального долга, тем не менее мы смогли сохранить расходы на поддержку отраслей производства и социальной сферы. Именно рост налоговых поступлений позволил достичь бездефицитного состояния бюджета, сохранив обязательства по социальным выплатам, – подчеркнула она.

Увеличение налоговых поступлений произошло на два миллиарда рублей, эти средства были равномерно распределены между всеми направлениями развития городской инфраструктуры и социальной поддержки населения. В следующем году предусмотрено прибавить 681 млн руб. на повышение МРОТ.

В следующем году на текущий ремонт школ и детсадов предусмотрено более 300 млн руб. А на капремонт учреждений образования заложено более полутора миллиарда рублей по нацпроекту.

Житель города Игорь Алексеев поблагодарил всех причастных к ремонту средней школы № 11, где учатся его дети. По словам мужчины, здание, которому более полувека, получило вторую жизнь.

В чем интерес молодых омичей к формированию бюджета, пояснил студент второго курса магистратуры ОмГУ, будущий юрист Даниил Силин.

– Я получил положительный опыт и считаю, что участие граждан должно быть более активное, потому что бюджет города является основой развития нашего будущего, – поделился он.

На публичных слушаниях выступили 7 омичей, подняв самые разные проблемы – от безопасности учебных учреждений до благоустройства территорий, а также представили предложения по формированию будущего бюджета. Кроме выступлений, в горсовет поступило много вопросов и предложений в письменном виде.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев заверил, что горсовет предметно рассмотрит все поступившие вопросы и предложения на заседаниях комитетов. Также вопросы будут переданы в соответствующие департаменты администрации Омска.