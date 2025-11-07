Омск-Информ
·Спорт

Омичей приглашают на матч «Омички» против московского «Динамо»

Болельщиков ждет не только яркий волейбол, но и насыщенная развлекательная программа.

15 ноября Омский велотрек превратится в площадку большого волейбола – команда «Омичка» проведет матч чемпионата России среди клубов Суперлиги против московского «Динамо». Начало игры в 18:30 (6+).

Для зрителей клуб подготовил праздничную атмосферу и специальную развлекательную программу. Организаторы обещают, что матч станет одним из самых зрелищных в туре.

Продажа билетов уже открыта, в том числе онлайн.

Чтобы гарантированно попасть на игру, болельщикам советуют покупать билеты заранее. Небольшое количество билетов будет доступно и в день матча – при входе в велоцентр. Тем, кто решит приобрести их на месте, рекомендуется приходить пораньше.

