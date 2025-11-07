В Омске пройдет День открытых дверей ОмГАУ

Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, лекции и возможность ближе познакомиться с университетом.

Омский государственный аграрный университет приглашает школьников и их родителей на День открытых дверей, который пройдет 13 ноября 2025 года в 11:00 по адресу: г. Омск, ул. Физкультурная, 2 (Студенческий дворец культуры).

Участники мероприятия смогут посетить мастер-классы от преподавателей вуза, принять участие в открытых лекциях по актуальным темам агрономии, ветеринарии, экологии и другим направлениям, а также пройти экскурсию по кампусу. Гостям покажут современные лаборатории и аудитории, расскажут об инфраструктуре университета.

Кроме того, школьники смогут пообщаться со студентами, узнать подробнее о жизни в университете, учебе и внеучебных мероприятиях. Для всех участников подготовлены конкурсы и призы.

Организаторы отмечают, что День открытых дверей – отличная возможность не только узнать больше об ОмГАУ, но и попробовать себя в роли студента. Участники смогут определить, какие направления им ближе, и сделать первый шаг к выбору будущей профессии.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68ff0666e010dbc2e1056187.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (923) 678-7004, +7 (901) 262-4672.

Подробности и новости о мероприятии – в официальных сообществах ОмГАУ: «ВКонтакте» и Telegram.