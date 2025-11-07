Омичка стала председателем ТСЖ и решила жить за счет соседей

Деньгами с банковской карты товарищества молодая женщина оплачивала свои покупки.

Omskinform.ru

В Кировском районном суде Омска разбирается уголовное дело 39-летнего председателя ТСЖ «Монолит 2010», обслуживающего дом на улице Дианова, 18. Молодую женщину обвиняют в хищении средств организации, которую она возглавляет с 2022 года. Ущерб от ее действий превышает 250 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемая, с детства живущая в том же доме, став председателем ТСЖ, начала оплачивать свои покупки банковской карты организации. Более 100 тысяч она потратила на маркетплейсе, купив телефон, одежду и косметику. Также в списке – ремонт автомобиля, покупка готовых блюд, оплата госпошлины за загранпаспорт для себя и двоих детей.

– Подсудимая совершила хищение путем присвоения и растраты на общую сумму 257 тысяч 66 рублей 8 копеек, – цитирует гособвинителя Викторию Дирксен 12 канал. – Прошу признать ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160, и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Следующее заседание по делу состоится 20 ноября, приговор ожидается в начале декабря.