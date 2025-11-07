Масштабный проект социальной деревни под Омском реализуют с нарушениями

Подрядчик делает не то, что прописано в проекте.

Прокуратура провела выездную проверку строительства социальной деревни в поселке Северном под Омском. Выяснилось, что компания-подрядчик «Капитал-строй» игнорирует проект, причем не в первый раз.

– Ранее прокуратурой подрядчик уже предостерегался о недопустимости нарушений законодательства о градостроительной деятельности. По факту выполнения работ с отступлениями от проектной документации прокуратура вносила директору ООО «Капитал-строй» представление, также он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, – сообщили в ведомстве.

На месте строительства прокурор устроил совещание с представителями подрядчика, Росстройконтроля и чиновниками Минтруда. Вернулся ли подрядчик к проекту, не сообщается.

Готовность объекта составляет 15 %. Прокуратура продолжит следить за строительством.

Напомним, социальная деревня будет состоять из пяти двухэтажных домов, где инвалиды смогут жить в условиях, приближенных к домашним. Там им будут оказывать услуги по реабилитации, абилитации и адаптации к самостоятельной жизни.