Налоговая указала на реальное число туристов в Омске

Туристический налог принес в казну города всего 19 млн рублей.

Omskinform.ru

За первое полугодие 2025 года омские гостиницы и другие средства размещения официально приняли 127 тыс. человек, сообщила заместитель руководителя УФНС по Омской области Евгения Губер.

На публичных слушаниях по проекту городского бюджета представитель налоговой службы отметила, что туристический налог, который выплачивают все организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги временного проживания, принес в городскую казну 19 млн рублей.

– За первое полугодие 116 компаний оказали услуги по проживанию 127 тыс. человек на сумму 1,2 млрд рублей. За 9 месяцев этого года в бюджет города направлено более 19 млн туристического налога, – цитирует Губер портал «Омскрегион».

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года Омск посетит миллион туристов.