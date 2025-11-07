В Омске Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке

С 5 ноября Россельхозбанк уменьшил первоначальный взнос по семейной ипотеке на 10 п.п. – до 20 %. Новые условия сделают покупку жилья для семей с детьми доступнее.

Россельхозбанк обновил условия льготной программы «Семейная ипотека». С 5 ноября 2025 года первоначальный взнос по программе снижен с 30,01 до 20,01 %.

Новые условия доступны для покупки недвижимости у застройщиков – партнеров банка, заключивших договоры о проектном финансировании. Решение направлено на поддержку семей с детьми и повышение доступности ипотечных кредитов.

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: процентная ставка составляет 6 % (при наличии личного страхования) или 7 % (без личного страхования клиента), срок ипотечного кредита – до 30 лет. Семейная ипотека от Россельхозбанка доступна для покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с максимальным лимитом в 12 млн рублей. В остальных регионах лимит составляет 6 млн рублей.

Программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица).

Участниками льготной ипотеки могут стать семьи с одним ребенком младше 7 лет, семьи, в которых есть не менее двух несовершеннолетних детей, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида младше 18 лет. Возраст детей должен соответствовать условиям программы на дату заключения кредитного договора.

– В настоящее время семейная ипотека является ключевым инструментом государственной поддержки, призванным помочь в улучшении жилищных условий. Учитывая это, наш банк старается сделать условия по этому виду кредита максимально привлекательными. Благодаря снижению первоначального взноса приобрести жилье станет проще, – сообщил начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Омского филиала Россельхозбанка Владислав Белоусов.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе семейной ипотеки можно на официальном сайте банка или в ближайшем отделении Россельхозбанка.

Адреса офисов Россельхозбанка в Омске: