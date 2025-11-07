В Омске профессиональный установщик дверей обворовывал квартиры с пыльными ручками

Мужчина орудовал на Левобережье и оригинально выбирал квартиры для краж.

Сотрудники омской полиции раскрыли серию квартирных краж, произошедших на Левобережье. Пока в уголовном деле два эпизода, но правоохранители не исключают и появление других потерпевших.

«Домушник» промышлял в многоэтажках на улице 70 лет Октября. Из одной квартиры, где, судя по всему, шел ремонт, вор похитил электроинструменты, канистры с грунтовкой и два валика на общую сумму 12 тыс. рублей. Из квартиры в соседнем доме он вынес имущества на 30 тысяч – телевизор, два терморегулятора, лазерный дальномер, роутер, домофон и аудиоколонки. Все это, как выяснилось позже, было реализовано на рынках города.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершил 44-летний житель Октябрьского округа. На допросе мужчина рассказал, что с 2009 года занимается профессиональной установкой дверей в квартирах. К преступлениям он тщательно готовился. В декабре прошлого года купил отмычку, а квартиры для краж выбирал, осматривая двери.

– Его интересовали квартиры, на дверных ручках которых виднелась пыль, что указывало на длительное отсутствие жильцов, – рассказали в полиции.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.