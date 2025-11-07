Вывозили подростков в лес: в Омске начали судить банду разбойников

Преступники зарабатывали, вымогая деньги у «закладчиков».

В Омске начали судить за разбой, вымогательство и похищение человека группу из 6 молодых парней (в возрасте от 21 до 27 лет). Сегодня состоялось первое заседание, прокурор огласил обвинительное заключение.

По версии следствия, группа орудовала с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года. С огнестрельным оружием и ножами они нападали на наркоторговцев и отбирали у них деньги. Некоторых увозили в лес, где также требовали денег.

Жертвами преступников стали 25 человек, в том числе 2 подростка. Ущерб составил 1,4 млн рублей.

Поймать вымогателей удалось после того, как мать одного из несовершеннолетних обратилась в полицию. Теперь преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.