Ранил парня в грудь: по Омску разгуливает мужчина с ножом

Его разыскивает полиция.

omskinform.ru

Ночью на улице Маяковского в Омске произошел конфликт, в результате которого пострадал 21-летний парень. Как сообщили в полиции, молодого человека тяжело ранил ножом другой мужчина.

– Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с ножевым ранением в область грудной клетки, – отмечают правоохранители.

Преступник сбежал, но попал на записи камер видеонаблюдения. Сейчас его разыскивает полиция.

Приметы: на вид 45 лет, рост 170–175 см, среднее телосложение, на голове залысины. Был одет в куртку, брюки и кроссовки черного цвета.

Тех, кто узнал мужчину, просят сообщить об этом по телефонам: 79-32-02, 8-908-115-99-24, 102. Полиция обещает конфиденциальность.