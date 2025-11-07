Надоели тесные квартиры: омичи бросились скупать коттеджи

Строительный бум в Омской области обеспечили частные дома.

Циан С января по сентябрь текущего года в Омской области ввели в эксплуатацию 681,5 тыс. кв. м жилья. По данным Омскстата, этот показатель на 2,3 % превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

При этом, как отмечают в ведомстве, из общего объема введенного жилья 542,3 тыс. кв. м, или 80 %, составляют индивидуальные жилые дома. Тенденция характерна не только для районов области, где многоэтажек строится традиционно мало, но и для Омска: из 363,6 тыс. кв. м жилья на коттеджи и частные дома приходится более 229,8 тыс. кв. м.

Добавим, что средняя площадь частных домов в регионе составляет 150 кв. м. Очевидно, что омичам надоело жить в тесных квартирах, и они начали активно скупать просторные дома.