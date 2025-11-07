Омск-Информ
Омичи попросили миллионы на новую «канашку»

Омичи требуют финансирования, чтобы предотвратить затопление жилых домов.

Сегодня, 7 ноября, на публичных слушаниях по бюджету на 2026–2028 годы в Омском городском совете житель микрорайона Загородного Владимир Чернов попросил депутатов выделить средства на систему водоотведения, чтобы защитить дома от подтопления. На эти цели требуется 72 млн рублей.

– Мы просим деньги на канализацию. Если нам выделяли в 2007 году на это 16,5 миллиона, то теперь, мне подсказали, это должно быть 72 миллиона, – цитирует омича «СуперОмск».

Горожанин подчеркнул, что часть земельных участков в Загородном получили многодетные семьи и призвал поддержать их будущих соседей. Стоит напомнить, что необходимость системы водоотведения жители поднимали еще в прошлом году.

Алексей Новиков