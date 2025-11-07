Клиника из Омска требует полмиллиона с брянской стоматологии

Компенсацию требуют за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Стоматологическая клиника из Омска «Алмаз» направила в Арбитражный суд Брянской области иск к местной компании ООО «Алмаз 32». Омичи намерены взыскать компенсацию в размере 500 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

– Истец указывает, что при осуществлении мониторинга рынка стоматологических услуг на территории РФ ему стало известно о том, что ООО «Алмаз 32» осуществляет стоматологическую практику, при ведении которой использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, – сообщается на сайте Брянского арбитражного суда.

Как утверждает истец, являющийся правообладателем словесного обозначения «алмаз», брянская клиника использует сходное обозначение на вывеске, сайте и в соцсети «ВКонтакте». Правообладатель заявил, что не предоставлял ответчику права на использование товарного знака, а сходство обозначений может привести к путанице среди клиентов и создать ложное впечатление о наличии связи между двумя клиниками.

Помимо денежной компенсации, омичи хотят, чтобы было прекращено использование обозначения в фирменном наименовании, на материалах, которыми сопровождается оказание стоматологических услуг; удалить обозначение с документации, вывесок, интернет-ресурсов.