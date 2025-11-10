Омск-Информ
·Общество

Представитель омских студотрядов вновь вошел в состав Общественного совета при Минтрансе России

Председатель правления студенческих отрядов Омской области Алексей Потейко второй созыв подряд стал членом Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации.

30 сентября Министерство транспорта Российской Федерации выпустило приказ об утверждении нового состава Общественного совета. В него уже второй созыв подряд вошел Алексей Потейко, председатель правления студенческих отрядов Омской области.

– За плечами интересный и полезный опыт, – отметил Алексей Потейко. – Уверен, что работа и доверие, полученное во второй раз, позволит сделать намного больше.

В Российских студенческих отрядах Потейко занимается развитием направлений, связанных с транспортной отраслью. Только в 2025 году на объектах, подведомственных министерству транспорта, было трудоустроено около 22 тысяч участников студотрядов, из них 15 тысяч – на железнодорожном транспорте.

Самым многочисленным направлением традиционно остаются отряды проводников: в летний сезон на пассажирских перевозках работало более 7500 студентов, в том числе более 500 представителей Омской области.

Омский областной студенческий отряд

