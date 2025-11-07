Омск-Информ
Омичам снова отключат холодную воду

С ограничениями столкнутся жители трех многоэтажек и частного сектора.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующую неделю. В связи с этим в городе ожидаются отключения водоснабжения.

Отключения во вторник, 11 ноября, с 11:00 до 22:00:

  • Кемеровская, 115, 121;
  • Гусарова, 51, 58а, 59, 60а, 60б;
  • Октябрьская, 155;
  • частный сектор по улице Гусарова от Яковлева до 5-й Армии.

Всего без воды останутся 3 многоквартирных дома и 5 административных зданий. Сколько частных домов, не сообщается.

Отключения с 11:00 13 ноября до 08:00 14 ноября:

  • Зеленая, 13, 14, 15, 16, 18, к. 1, 20;
  • 22-го Партсъезда, 97/1, 97б/1, 97в/1, 97в/2, 100/3, 100, к. 2, 100б, 100б/2, 103в, 103г, 103, к. 1, 103а, к. 5, 103б, 103а, 105, 105а;
  • Успешная, 51, 53;
  • Раздольная, 1, 1, к. 3, 1, к. 4, 1б, 1г;
  • СНТ «Березка»;
  • частный сектор на Зеленом проезде, 1, 2, 3, и улице Раздольной.

Под отключение попадают 28 административных зданий и один социальный объект.

