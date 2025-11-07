Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Служил в штурмовом отделении: на СВО погиб отец пятерых детей из Омской области

Он участвовал в специальной военной операции два года.

Вчера, 6 ноября, в Москаленках Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО местным жителем. В последний путь проводили 34-летнего Данияра Алимжанова.

Данияр Алимжанов родился 23 октября 1990 года в ауле Тумба Москаленского района Омской области. В 2019 году переехал в деревню Розенталь. Окончил местную школу. Любил спорт, неоднократно представлял школу на соревнованиях по футболу. Служил в армии с 2009 по 2010 год. Работал на москаленской мельнице грузчиком.

Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», в октябре 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации. Служил в звании ефрейтора, был на СВО механиком-водителем штурмового отделения. Героически погиб 3 октября 2025 года в населенном пункте Степовое Запорожской области.

У Данияра осталось пятеро несовершеннолетних детей.

·Общество

Служил в штурмовом отделении: на СВО погиб отец пятерых детей из Омской области

Он участвовал в специальной военной операции два года.
vk.com

Вчера, 6 ноября, в Москаленках Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО местным жителем. В последний путь проводили 34-летнего Данияра Алимжанова.

Данияр Алимжанов родился 23 октября 1990 года в ауле Тумба Москаленского района Омской области. В 2019 году переехал в деревню Розенталь. Окончил местную школу. Любил спорт, неоднократно представлял школу на соревнованиях по футболу. Служил в армии с 2009 по 2010 год. Работал на москаленской мельнице грузчиком.

Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», в октябре 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны для участия в спецоперации. Служил в звании ефрейтора, был на СВО механиком-водителем штурмового отделения. Героически погиб 3 октября 2025 года в населенном пункте Степовое Запорожской области.

У Данияра осталось пятеро несовершеннолетних детей.