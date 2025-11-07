В Омском ГАУ завершили обучение учителей агротехнологических классов

В университете подвели итоги программы повышения квалификации педагогов, направленной на развитие профильного агрообразования и подготовку кадров для АПК.

Пресс-служба ОмГАУ

В Омском государственном аграрном университете продолжается реализация дополнительной образовательной программы «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических предметов». Программа проводится в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», направленного на развитие технологического лидерства и продовольственной безопасности страны.

С августа по ноябрь учителя химии, биологии, физики и математики из школ Омской области проходят обучение на базе ОмГАУ. В рамках проекта университет сотрудничает с Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К. А. Тимирязева и Министерством сельского хозяйства России.

Начальник центра корпоративного обучения Светлана Коновалова поздравила участников и вручила им удостоверения о прохождении программы повышения квалификации «Эффективный преподаватель в условиях современного образования». После церемонии педагоги приступили к новым практическим занятиям.

– Такие программы помогают учителям осваивать современные технологии и методики, а школьникам – получать актуальные знания, востребованные в агропромышленной отрасли, – отметила Коновалова.

Занятия проводили преподаватели ОмГАУ – Юлия Фризен и Татьяна Горбачева, которые обучали учителей агрономии и основам растениеводства; Наталья Довгань и Ирина Ивкова рассказали о животноводстве и ветеринарной гигиене. Темы точного земледелия и применения IT-технологий в аграрной сфере раскрыли Марат Шаяхметов и Наталья Невенчанная, а Светлана Кузьмина и Валерия Кнауб представили современные подходы в биотехнологии, селекции и генетике.

По итогам обучения все участники успешно прошли итоговое тестирование.

Реализация программы позволит внедрять современные образовательные технологии в агропрофильные классы, повышать квалификацию педагогов и формировать кадровый резерв для агропромышленного комплекса региона.