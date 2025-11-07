Омск-Информ
В Омске продают двухэтажный комплекс с подземной сауной

Земля под зданием входит в стоимость.

В Омске на продажу выставлен двухэтажный многофункциональный комплекс с цоколем общей площадью 498,2 кв. метров. Информация о продаже объекта размещена на популярном сайте объявлений.

Как сообщает продавец, здание на улице 16-я Линия оборудовано централизованными системами канализации, водоснабжения, газоснабжения и освещения мощностью 70 киловатт. Территория комплекса оснащена видеонаблюдением, охранной системой и парковочной зоной.

В цокольном этаже функционирует баня-сауна с бассейнами, зонами отдыха и кухней. Первый этаж имеет свободный план, пригодный для любого назначения, а второй этаж состоит из двух помещений.

Комплекс включает в себя земельный участок площадью 258 кв. метров, находящийся в собственности. Часть помещений уже сданы в аренду. Весь комплекс оценили в 35 млн рублей.

