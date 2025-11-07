«Авангард» снова сразится с «Адмиралом» после ледового побоища в Омске

Прошлая встреча команд завершилась со счетом 6:1.

Сегодня, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет очередной матч: омский «Авангард» сыграет на выезде против владивостокского «Адмирала». Начало игры во Владивостоке – в 15:30 по омскому времени.

В истории очных встреч в КХЛ команды провели 41 матч, и преимущество уверенно на стороне омичей. «Ястребы» одержали 29 побед против 12 у соперника, забросив 123 шайбы и пропустив 84. В нынешнем сезоне на «G-Drive Арене» «ястребы» уверенно обыграли дальневосточников – 6:1.