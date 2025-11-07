Омск станет фиолетовым в Новый год

Мэрия показала новогодние украшения города.

Администрация Омска

Мэр Омска Сергей Шелест представил концепцию праздничного оформления города к Новому, 2026 году. В оформлении улиц решено использовать баннеры и флаги с логотипом конкурса «Культурная столица года», так как Омску в новом году будет присвоен этот статус.

– Утвердили концепцию праздничного оформления Омска к Новому году. Улицы города украсят баннеры и флаги с логотипом конкурса «Культурная столица года» – именно в этом статусе Омск встретит новый, 2026 год, – рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Омская версия логотипа включает силуэты исторических и современных достопримечательностей города: Тарских ворот, драмтеатра, Музыкального театра, Успенского собора и «G-Drive Арены».

– Цветовая палитра новогодней концепции также перекликается с брендбуком «Культурной столицы»: преобладающий цвет элементов чернильно-фиолетовый и оттенки фуксии. Стилистически два события объединяют и использованные фотоклипарты, переведенные в соответствующую гамму, – сообщил Шелест.

Макеты рекламной и праздничной типографии представлены во втором разделе концепции. Баннерные панели планируется установить на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Иртышской набережной и на Комсомольском мосту.

Флаговые конструкции и флагштоки разместят на Соборной площади, улицах Ленина, Масленникова, Заозерной, 70 лет Октября и пересечении улиц Березовой и Красный Путь.

В сквере имени Дзержинского, Выставочном сквере и на улице Партизанской установят стелы и малые архитектурные формы.