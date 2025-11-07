В Омске уже неделю ищут подростка, не вернувшегося из магазина

Следком завел уголовное дело по факту исчезновения.

СУ СК РФ по Омской области

В Омске уже неделю ищут 16-летнего Анатолия Егорова, который вышел в магазин и не вернулся домой. Омский следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения.

По имеющимся данным, юноша вышел из дома 1 ноября и с тех пор не выходит на связь. Последнее место, где его видели, – магазин на улице Бородина.

Анатолий был одет в ветровку с капюшоном голубого цвета, черные спортивные штаны, темно-коричневые кроссовки и черную шапку-ушанку.

Располагающих информацией о местонахождении подростка просят связаться со следственным отделом по Советскому округу по номеру телефона 8-995-394-40-06 или прийти лично по адресу: проспект Мира, дом 38.