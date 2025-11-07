Врач назвал самую вредную осеннюю обувь

При неправильном выборе обуви осенняя влажность может «аукнуться» неприятными последствиями.

Осень приносит прохладу и влажность, из-за чего ноги подвергаются риску заболеваний. Ольга Чижевская, руководитель компании «Подиатр» и директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», рассказала, какую обувь стоит избегать в осенний период.

Резиновые сапоги, по словам специалиста, категорически не подходят для долгого ношения: отсутствие воздухопроницаемости создает «парниковый эффект», способствующий появлению грибковых инфекций.

– Особенное внимание к резиновым сапогам: никакой яркий узор не избавит резину от ее главной проблемы – нулевой воздухопроницаемости. Парниковый эффект из-за дефицита вентиляции – идеальная среда для грибковых заболеваний, – рассказала специалист.

Безопаснее использовать обувь с мембранами, которая пропускает воздух и защищает от влаги.

Для осенней и зимней обуви важны устойчивость и хорошая вентиляция, чтобы предотвратить перегрев и грибковые поражения. В конце дня желательно сушить обувь, чтобы избежать неприятных последствий, рассказала врач.

– К осенней и зимней обуви – особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно просушивайте вечером обувь, – объяснила Чижевская в беседе с «КП».

Кроме того, она рекомендует не носить угги на плоской подошве, так как они приводят к нагрузке на стопы и суставы, вызывая неприятные ощущения при ходьбе. Чтобы сохранить здоровье ног, специалист советует регулярно менять стельки и иметь вторую пару обуви для смены на рабочем месте.