Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Врач назвал самую вредную осеннюю обувь

При неправильном выборе обуви осенняя влажность может «аукнуться» неприятными последствиями.

Осень приносит прохладу и влажность, из-за чего ноги подвергаются риску заболеваний. Ольга Чижевская, руководитель компании «Подиатр» и директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», рассказала, какую обувь стоит избегать в осенний период.

Резиновые сапоги, по словам специалиста, категорически не подходят для долгого ношения: отсутствие воздухопроницаемости создает «парниковый эффект», способствующий появлению грибковых инфекций.

– Особенное внимание к резиновым сапогам: никакой яркий узор не избавит резину от ее главной проблемы – нулевой воздухопроницаемости. Парниковый эффект из-за дефицита вентиляции – идеальная среда для грибковых заболеваний, – рассказала специалист.

Безопаснее использовать обувь с мембранами, которая пропускает воздух и защищает от влаги.

Для осенней и зимней обуви важны устойчивость и хорошая вентиляция, чтобы предотвратить перегрев и грибковые поражения. В конце дня желательно сушить обувь, чтобы избежать неприятных последствий, рассказала врач.

– К осенней и зимней обуви – особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно просушивайте вечером обувь, – объяснила Чижевская в беседе с «КП».

Кроме того, она рекомендует не носить угги на плоской подошве, так как они приводят к нагрузке на стопы и суставы, вызывая неприятные ощущения при ходьбе. Чтобы сохранить здоровье ног, специалист советует регулярно менять стельки и иметь вторую пару обуви для смены на рабочем месте.

·Общество

Врач назвал самую вредную осеннюю обувь

При неправильном выборе обуви осенняя влажность может «аукнуться» неприятными последствиями.
Stable Diffusion

Осень приносит прохладу и влажность, из-за чего ноги подвергаются риску заболеваний. Ольга Чижевская, руководитель компании «Подиатр» и директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», рассказала, какую обувь стоит избегать в осенний период.

Резиновые сапоги, по словам специалиста, категорически не подходят для долгого ношения: отсутствие воздухопроницаемости создает «парниковый эффект», способствующий появлению грибковых инфекций.

– Особенное внимание к резиновым сапогам: никакой яркий узор не избавит резину от ее главной проблемы – нулевой воздухопроницаемости. Парниковый эффект из-за дефицита вентиляции – идеальная среда для грибковых заболеваний, – рассказала специалист.

Безопаснее использовать обувь с мембранами, которая пропускает воздух и защищает от влаги.

Для осенней и зимней обуви важны устойчивость и хорошая вентиляция, чтобы предотвратить перегрев и грибковые поражения. В конце дня желательно сушить обувь, чтобы избежать неприятных последствий, рассказала врач.

– К осенней и зимней обуви – особые требования. Она должна быть максимально устойчивой, чтобы снизить риск травм. Ноги в ней не должны избыточно потеть (иначе можно спровоцировать появление грибка). Обязательно просушивайте вечером обувь, – объяснила Чижевская в беседе с «КП».

Кроме того, она рекомендует не носить угги на плоской подошве, так как они приводят к нагрузке на стопы и суставы, вызывая неприятные ощущения при ходьбе. Чтобы сохранить здоровье ног, специалист советует регулярно менять стельки и иметь вторую пару обуви для смены на рабочем месте.