Наступившая в Омске зима резко сменится на «плюс» и дожди

«Плюсовые» температуры сохранятся до конца недели.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 7 ноября, в Омске и регионе будет облачно. Ожидаются «плюсовые» температуры и осадки.

Днем температура воздуха установится в районе –2…+3 °C. Ожидается снег и дождь. На дорогах – снежные заносы и гололедица. Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

В ночь на субботу, 8 ноября, температура установится в районе –4…+1 °C. Также возможен снег с дождем. Гололедица и заносы с омских дорог не исчезнет. Ветер сохранит направление и усилится до 8–13 м/с. Атмосферное давление продолжит падать.