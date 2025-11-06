Омск-Информ
·Общество

Омская семья родила тройню и получит 300 тысяч от мэра

Семейная пара из Кировского округа в один день стала многодетной.

Еще у одной омской семьи родилась тройня. Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Сергей Шелест, это случилось 10 октября. Семья, в которой появились сразу два мальчика и одна девочка, живет в Кировском округе.

– Родители: мама Алина и папа Сергей – просили придержать информацию о событии, пока дети набирали вес, и пока не хотят упоминания фамилии. Познакомимся с ними позже, – отметил мэр.

В честь этого события семья получит 300 тысяч рублей от города.

