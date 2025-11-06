«Штрафы не пугают»: в омской ГАИ признали, что не справляются с юными лихачами

Взрывной рост количества ДТП с участием несовершеннолетних фиксирует госавтоинспекция.

Сегодня, 6 ноября, в омском Доме журналистов рассказали о ДТП с участием детей-водителей и детей-пешеходов. С апреля по октябрь ГАИ проводила специальную социальную кампанию, направленную на профилактику, итоги ее подвела начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГАИ УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

– К сожалению, сказать, что мы достигли каких-то определенных положительных моментов, сейчас нельзя, потому что этот период оказался очень сложным для сотрудников госавтоинспекции и слишком, наверное, простым для родителей, – сказала Бабылева. – Невооруженным глазом видно, что родители балуют своих детей. Они позволяют им двигаться по дорогам Омской области на транспортных средствах. Наверное, это хорошо, когда твой сын или твоя дочь уже стали взрослыми, вы можете и доверить транспорт, но никто при этом не задумывается о том, что ребенок может получить травму.

Статистика ДТП в Омской области с участием юных водителей и пострадавших при этом выражена в росте цифр – более 140 %, при этом не только мототранспорт значится в протоколах ГАИ, а также спортивный инвентарь, к которому относят, например, питбайки, но и автомобили.

– Легковой транспорт тоже стал значительно доступнее, чаще всего это транспорт, который не состоит на учете либо регистрация его прекращена. Несовершеннолетний купил его на свои собственные деньги, которые давали ему родители, – отметила начальник отделения пропаганды безопасности движения.

В течение предстоящего осеннего и зимнего периода в ГАИ будут готовиться к следующему сезону летнего транспорта, однако больше ждут изменений в законодательстве. Очевидно, что штрафы не пугают родителей.

Напомним, что несовершеннолетний до 16 лет не может передвигаться по дорогам общего пользования на транспортном средстве – это запрещено правилами дорожного движения, за это полагается штраф. Родители также привлекаются к административной ответственности за ненадлежащий присмотр. Если 16 лет уже исполнилось, то обязательно нужно пройти обучение в автошколе, получить водительское удостоверение категории М. Купить ребенку в этом случае можно только мопед либо скутер и ничего другого.