В Омской области 9 школьников отравились наркотиками

Также в больницы угодили 16 студентов и 1 пенсионер.

omskinform.ru

За 9 месяцев 2025 года Роспотребнадзор зафиксировал в Омской области 488 случаев острого отравления наркотиками и психоделиками. Причем 27 человек от этого скончались.

В этом году в больницы из-за наркотиков попали 7 детей до 14 лет, 16 подростков в возрасте 14–17 лет и 465 взрослых.

По социальному статусу:

454– неработающие омичи трудоспособного возраста,

16 – студенты,

9 – школьники,

8 – работающие люди,

1 – пенсионер.

Отметим, что число отравлений наркотиками в регионе снизилось на 32,5 % по сравнению с прошлым годом, а число смертей – на 64,7 %.

Умирали в этом году от отравления наркотиками только взрослые мужчины.