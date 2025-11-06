Дерзкие лоси оккупировали омские трассы

Массовые миграции животных осенью создают угрозу для водителей и провоцируют ДТП.

t.me/universus_neuro_bot С наступлением осени в Омской области лоси становятся особенно опасными для водителей. Об этом рассказал «Вестям Омск» инспектор отдела охотничьего хозяйства Алексей Вижовитов. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас начинается массовый переход этих животных на север – в Томскую и Тюменскую области. Дерзкие лоси могут попасться на трассах.

– Животные часто пересекают федеральные трассы. Движение очень сильное. Часто и животные страдают, гибнут, и люди гибнут, разбиваются машины. Даже на моей территории, в Крутинском районе, за этот месяц произошло пять ДТП с участием диких животных – лось, в которых все животные погибли и людям был нанесен ущерб, – поделился специалист.

Инспектор пояснил, что при авариях с участием диких животных ущерб оценивается примерно в 80 тысяч рублей за лося и 40 тысяч за косулю.

– В случае наличия ОСАГО страховая компания компенсирует эти расходы министерству природных ресурсов. Есть люди, которые скрываются с места происшествия, и, если их задерживают инспекторы ДПС, им грозит более серьезная ответственность, вплоть до лишения водительских прав, – добавил Вижовитов.

Специалист также рассказал о поведении других животных в это время года. Перелетные птицы начинают отправляться в теплые края, на полях активно питаются, чтобы набрать запасы на перелет. Медведи и барсуки готовят свои зимние лежбища, утепляя норы травой.

По словам Вижовитова, медведи также собирают траву для утепления своих берлог, кабаны и косули активно питаются на полях, пока не разбредутся по стаям, а хищники постепенно активизируются. Среди птиц осенью наблюдается массовый отлет: журавли уже улетели, а лебеди собираются в большие косяки, готовясь к перелету.