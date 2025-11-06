Омск-Информ
Из гильз, штыков и копий: поэт Кальницкий создал уникальный подарок для Омской драмы

Необычную инсталляцию омский поэт Владимир Кальницкий и легенда смешанных единоборств Александр Шлеменко передали коллективу театра. Работу разместят в фойе.

Сегодня, 6 ноября, Омскую драму посетили поэт Владимир Кальницкий и знаменитый боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

Поэтический презент, преподнесенный в честь юбилейной даты – 80-летия Великой Победы, представляет собой уникальную инсталляцию «Отечество мое». Она выполнена из настоящих гильз, штыков и копий, а также украшена стихами автора.

Кальницкий прочитал своё произведение коллективу театра и поделился историей создания этого памятного объекта.

В скором времени инсталляция займет свое место в холле театра, где все желающие смогут её увидеть.

Администрация театра выразила глубокую признательность Владимиру Кальницкому и Александру Шлеменко за столь ценный подарок.

