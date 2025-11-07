В Омской области пройдет школа медиакоманд студотрядов «Медиалиния»

Более 120 студентов региона станут участниками образовательного проекта, посвященного развитию медиакомпетенций и цифровых навыков в работе студенческих объединений.

С 8 по 9 ноября в Омской области состоится региональная школа медиакоманд студенческих отрядов «Медиалиния». Проект направлен на развитие профессиональных навыков в сфере медиакоммуникаций и формирование сообщества молодых специалистов, готовых создавать современный контент о деятельности студотрядов.

– Медиа играют важную роль, рассказывая о трудовых достижениях и успехах Российских студенческих отрядов, – отметил руководитель регионального штаба Александр Черепанов. – Сегодня это один из ключевых инструментов по привлечению новых участников и развитию движения. «Медиалиния» поможет ребятам освоить медиакомпетенции и стать частью регионального инфополя.

В течение двух дней участники школы пройдут насыщенную программу, включающую занятия по медиаграмотности, SMM, визуальному стилю, основам работы пресс-служб.

Также для них проведут мастер-классы по мобильной съемке и воркшоп с представителями омских СМИ и блогерами. Завершающим этапом станет медиапрактика «Медиалиния LIVE», где команды создадут собственные проекты.

Инициатива реализуется в рамках приоритетов государственной молодежной политики и федеральной стратегии цифровой трансформации. Ее цель – сформировать сеть обученных медиакоманд, способных обеспечивать качественное информационное сопровождение студенческого движения и повышать медиаактивность молодежи региона.

«Медиалиния» станет площадкой для обмена опытом, поиска идей и взаимодействия будущих медианаставников Омской области.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение молодежи страны. С 1959 года через него прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе РСО трудились свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России. Чтобы присоединиться к движению, достаточно заполнить анкету на сайте trudkrut.com или позвонить по номеру 8 800 770 0 117.