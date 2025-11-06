Омские дети массово травятся алкоголем

Причем число отравлений снизилось, а число смертей выросло.

За 9 месяцев 2025 года Роспотребнадзор зафиксировал в Омской области 316 случаев острого отравления алкоголем. В 89 случаях это привело к летальному исходу. Мужчины чаще женщин и травились (230 против 86), и умирали (61 против 28) от таких отравлений.

Отметим, что число отравлений алкоголем снизилось на 30,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Смертность при этом выросла на 3,1 %.

Кто травился алкоголем:

281 случай – взрослые,

18 случаев – дети до 14 лет,

17 случаев – подростки.

Школьниками оказались 26 отравившихся. В больницы из-за алкоголя также попали 1 детсадовец и 1 ребенок из категории неорганизованных. Студенты травились 8 раз, пенсионеры – 27 раз, работающие люди – 9 раз. Оставшиеся 224 – неработающие люди трудоспособного возраста.

Скончались от таких отравлений только взрослые.

В Омске чаще травились алкоголем (248 из 316 случаев). Однако в районах области чаще умирали от отравлении (54 случая из 89).