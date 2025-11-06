Омского кофейного контрабандиста поймали при вывозе крупной партии «запрещенки»

Вчера, 5 ноября, на фитосанитарном посту «Исилькульский» инспектор омского Россельхознадзора остановил попытку вывоза в Казахстан крупной партии продукции с высоким фитосанитарным риском.
Физическое лицо пыталось перевезти на легковом автомобиле более 150 кг зеленого кофе из Гондураса, Индонезии и Бразилии без фитосанитарного сертификата – документа, который подтверждает соответствие продукции требованиям страны-импортера.
– На основании выявленного нарушения вывоз груза запрещен. Транспортное средство возвращено на территорию Российской Федерации. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции», – сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты ведомства ведут постоянный контроль за вывозом продукции. С начала 2025 года они пресекли 75 попыток незаконного вывоза подкарантинных товаров в Казахстан. Всего изъято более 484 тонн грузов – свыше 9 тысяч единиц продукции и более 213 кубических метров лесоматериалов.