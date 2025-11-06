Хоценко наградил юных омичей за проявленное мужество

Четверо школьников из Омской области получили памятные медали Совета Федерации РФ в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои».

Вячеслав Крузман

Перед заседанием регионального правительства губернатор Виталий Хоценко вручил награды юным жителям Омской области, проявившим смелость и самоотверженность в экстремальных ситуациях. Памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» стали признанием их поступков, спасших жизни других людей.

Глава региона подчеркнул, что проект «Дети-герои» реализуется Советом Федерации уже 12 лет и выполняет важную миссию – отмечает подвиги детей и подростков, проявивших настоящую отвагу.

– За плечами каждого из юных героев – настоящий подвиг, чья-то спасенная жизнь, а порой и не одна, – сказал Виталий Хоценко. – Истории этих поступков разные, но все они объединены мужеством и самоотверженностью. В этом году отличились четверо юных омичей, и сегодня мы вручили им заслуженные награды.

Вячеслав Крузман

В числе награжденных – учащаяся 1-го курса Омского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Виктория Мартын из села Поповка Азовского района. Летом 2025 года в доме ее семьи произошел пожар. Девушка не растерялась и спасла младших брата и сестру, успев вывести их из задымленного помещения.

Проявили решительность и гражданскую ответственность при ликвидации пожара также школьники Ярослав Пенно из Степинской школы Марьяновского района, Роман Шевченко из Оглухинской школы Крутинского района и Владислав Шешиков из Славянской школы Нововаршавского района.

Губернатор поблагодарил ребят за смелость и пример для сверстников, подчеркнув, что их поступки заслуживают самого глубокого уважения. Кроме медалей Совета Федерации, юные герои получили памятные подарки от сенаторов Российской Федерации Ивана Евстифеева и Дмитрия Перминова, а также от руководителя Следственного управления СК РФ по Омской области Виталия Батищева.

Подобные церемонии, по словам губернатора, не только выражают признательность героям, но и воспитывают у молодежи чувство долга, ответственности и готовности прийти на помощь другим.