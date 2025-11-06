Омск-Информ
·Политика

В Омской области назначили нового прокурора района

Пост заняла сотрудница органов с 23-летним стажем.

Прокурором Русско-Полянского района Омской области стала Ольга Гулла. Сегодня ее представил коллективу прокурор Омской области Алексей Афанасьев.

Ольга Гулла родилась в 1979 году. Получила высшее юридическое образование в Омском государственном институте им. Ф. М. Достоевского. В органах прокуратуры работает с апреля 2002 года. Ранее занимала должность заместителя прокурора Омского района.

Афанасьев поручил Гулле активнее следить за строительством социально значимых объектов и реализацией национальных проектов в районе. Также прокурору поручили сдерживать мошенников и обеспечивать социальную защиту семей и участников специальной военной операции.

