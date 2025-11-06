В Омске разрешили строительство еще одного VIP-садика

На территории детского сада разместят игровые и спортивные площадки.

Администрация Омска выдала разрешение на строительство детского сада в строящемся жилом комплексе «Зеленая Река» на улице Волгоградской. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Дошкольное образовательное учреждение будет расположено в границах проектируемой улицы № 6, улицы Волгоградской и улицы Дергачева. Вместимость объекта – 240 человек, групп – 12 (ясельная, вторая младшая и подготовительная – по две группы, средняя и старшая – по три), – поделился мэр.

Новый детский сад будет четырехэтажным с подземным этажом общей площадью 6649,5 кв. м. На территории планируется разместить 12 игровых площадок для групп, две спортивные площадки и хозяйственную зону.

Разрешение на строительство действует до июня 2031 года, за реализацию проекта отвечает ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск».

