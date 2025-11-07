ПСБ запустил в Омске акцию для онлайн-предпринимателей

Банк предлагает представителям малого и среднего бизнеса шанс выиграть до 3 миллионов рублей, выполняя простые условия по расчетно-кассовому обслуживанию.

В Омске стартовала акция ПСБ «Бизнес-старт: максимум выгоды» для новых клиентов малого и среднего бизнеса – интернет-предпринимателей, работающих через сайты, соцсети и маркетплейсы. Инициатива направлена на поддержку владельцев онлайн-бизнеса и развитие электронной коммерции в регионе.

В рамках акции банк ежемесячно будет разыгрывать 20 призов по 50 тысяч рублей, а по ее завершении – 5 главных призов: четыре по 500 тысяч и один на 3 миллиона рублей.

Чтобы принять участие, предпринимателям нужно заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание, выбрать тариф линейки «Интернет-торговля» и оформить бизнес-карту. Минимальный оборот средств должен составлять 100 тысяч рублей в месяц, а расходы по бизнес-карте – от 5 тысяч рублей.

– Омские предприниматели активно развивают бизнес на маркетплейсах и в социальных сетях. Для них наша акция – отличная возможность получить дополнительную финансовую поддержку, – отметила заместитель регионального директора ПСБ в Омске Марина Борисова. – Эти средства помогут развивать и масштабировать онлайн-проекты.

Победители будут определяться методом случайного выбора обезличенных идентификаторов участников. Дополнительные шансы на выигрыш можно получить, оставив отзыв о банке на сайте banki.ru или пригласив нового клиента, оформившего РКО.

Розыгрыши пройдут 14 ноября и 15 декабря 2025 года, а также 20 января 2026 года. Главные призы будут разыграны 23 января, а перечисление средств победителям завершится до 30 января.

Каждый участник акции может выиграть не более одного ежемесячного приза и не более одного главного приза за весь срок действия акции. Подробнее об условиях акции на сайте банка.

Срок проведения акции «Бизнес-старт: максимум выгоды» – со 02.10.2025 г. по 30.01.2026 г. Участниками акции являются клиенты банка ПСБ – ИП или юридические лица, осуществляющие торговлю онлайн: на сайте, в интернет-магазине, на маркетплейсах, в соцсетях, в том числе выполнившие все условия участия в розыгрыше призов также в срок до 30.12.2025 г. Доходы, полученные в виде выигрыша в рамках акции, подлежат обложению налогом на доходы юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подробные условия акции на psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации материала.