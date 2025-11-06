В Омске стартует творческий фестиваль студенческих отрядов

Более 600 студентов и школьников региона соберутся 7 ноября на площадке фестиваля, чтобы показать свои таланты и дух студотрядовского братства.

В Омске 7 ноября начнется ежегодный творческий фестиваль студенческих отрядов. Он объединит более 600 участников из вузов, ссузов и школ региона. Мероприятие традиционно становится одной из самых ожидаемых площадок для самореализации и творческого развития бойцов студенческих отрядов.

– Студенческие отряды – это, безусловно, прежде всего про труд, ответственность и профессиональный рост. Но творчество всегда было неотъемлемой частью нашего движения, – отметил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – Именно в песнях, танцах, театральных постановках и видеороликах проявляется душа каждого бойца и дух настоящего отрядного братства.

По его словам, фестиваль дает возможность напомнить, что за формой и стройплощадкой стоит живое студенческое сердце, полное идей, эмоций и вдохновения. Здесь раскрываются таланты, рождается дружба и формируется уникальная культура студотрядовского движения региона.

В программу включены пять номинаций: фотоконкурс, конкурс накаток, видеороликов, творческих номеров и стикерпаков для Telegram.

Победители, занявшие призовые места в каждой категории, будут определены по итогам всех испытаний. Главный приз фестиваля – Гран-при достанется отряду, набравшему наибольшее количество баллов. Лучшие номера покажут на торжественном закрытии третьего трудового семестра в Музыкальном театре Омска, где соберутся представители студотрядов, работодатели и партнеры движения.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим молодежным трудовым движением страны. С 1959 года школу РСО прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.